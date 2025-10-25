Neue Baustellen auf Plauens Straßen: Worauf sich Kraftfahrer nächste Woche einstellen müssen

Von jahreszeitbedingter Entspannung auf Plauens Straßen kann noch keine Rede sein. Der Baustellenreport der Stadt ist gut gefüllt.

Für die kommende Woche hat die Stadt Plauen wieder mehrere neue Straßensperrungen beziehungsweise Verkehrseinschränkungen aufgrund von Baustellen angekündigt. So wird die Weststraße ab Montag im Bereich zwischen Ziegel- und Karlstraße zur Sackgasse. Grund hierfür ist die Erneuerung eines Absperrschiebers für Wasser im Einmündungsbereich...