  • Neue Baustellen auf Plauens Straßen: Worauf sich Kraftfahrer nächste Woche einstellen müssen

Die Verkehrsschilder, um auf neue Straßenbaustellen aufmerksam zu machen, stehen bereit.
Die Verkehrsschilder, um auf neue Straßenbaustellen aufmerksam zu machen, stehen bereit.
Plauen
Neue Baustellen auf Plauens Straßen: Worauf sich Kraftfahrer nächste Woche einstellen müssen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Anhören
0:00 Anhören

Von jahreszeitbedingter Entspannung auf Plauens Straßen kann noch keine Rede sein. Der Baustellenreport der Stadt ist gut gefüllt.

Für die kommende Woche hat die Stadt Plauen wieder mehrere neue Straßensperrungen beziehungsweise Verkehrseinschränkungen aufgrund von Baustellen angekündigt. So wird die Weststraße ab Montag im Bereich zwischen Ziegel- und Karlstraße zur Sackgasse. Grund hierfür ist die Erneuerung eines Absperrschiebers für Wasser im Einmündungsbereich...
