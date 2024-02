Neue Bühnenüberdachung fürs Plauener Parktheater kommt später

Eigentlich sollte das dringend notwendige Dach schon in dieser Saison angebracht werden. Nun ist der Bau bis zum Beginn der Open Air-Spielzeit 2025 vorgesehen. Warum so spät?

Schlechte Nachricht für die Künstler, welche demnächst im Plauener Parktheater gastieren. Zumindest in dieser Saison werden sie sich noch mit dem maroden Bühnendach zufrieden geben müssen. Denn die neue Bedeckung soll erst bis zum Beginn der Spielzeit 2025 kommen und damit ein Jahr später als geplant. So hat es der Stadtrat in jüngster...