Neue Einwohnerzahlen für Plauen bekanntgegeben: Diese drei Ortsteile wachsen

Plauen
Anhand der Einwohnerzahlen des 30. Juni jedes Jahres legt die Plauener Stadtverwaltung die Verteilung der Mittel für Ortschaftsräte in eingemeindeten Ortsteilen fest. Wer dieses Mal die Gewinner und Verlierer sind.
Am 30. Juni 2025 lebten 65.147 Menschen in Plauen. Das sind 650 weniger als im Sommer 2024. Für die Ortschaftsräte in den Ortsteilen sind aber die eigenen Einwohnerzahlen interessant. Denn für jeden Bürger in ihren Dörfern bekommen die dort gewählten ehrenamtlichen Bürgervertreter neun Euro.
