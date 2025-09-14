Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Neue Einwohnerzahlen für Plauen bekanntgegeben: Diese drei Ortsteile wachsen

Blick auf Erlöserkirche und Bärensteinturm: Insgesamt verliert Plauen an Bewohnern.
Blick auf Erlöserkirche und Bärensteinturm: Insgesamt verliert Plauen an Bewohnern. Bild: Ellen Liebner
Blick auf Erlöserkirche und Bärensteinturm: Insgesamt verliert Plauen an Bewohnern.
Blick auf Erlöserkirche und Bärensteinturm: Insgesamt verliert Plauen an Bewohnern. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Neue Einwohnerzahlen für Plauen bekanntgegeben: Diese drei Ortsteile wachsen
Von Peter Albrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anhand der Einwohnerzahlen des 30. Juni jedes Jahres legt die Plauener Stadtverwaltung die Verteilung der Mittel für Ortschaftsräte in eingemeindeten Ortsteilen fest. Wer dieses Mal die Gewinner und Verlierer sind.

Am 30. Juni 2025 lebten 65.147 Menschen in Plauen. Das sind 650 weniger als im Sommer 2024. Für die Ortschaftsräte in den Ortsteilen sind aber die eigenen Einwohnerzahlen interessant. Denn für jeden Bürger in ihren Dörfern bekommen die dort gewählten ehrenamtlichen Bürgervertreter neun Euro.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.09.2025
2 min.
Im neuen Katzenhaus für das Vogtland kommt bald weniger Geld an
Trixie ist eines von 15 Tieren, die momentan das Ellefelder Katzenhaus bewohnen.
Die vier Jägerswald-Gemeinden wollen ihre Tierschutzpauschale einheitlich gestalten. Deshalb werden auch Bergen und Werda ab 2026 Plauen statt Ellefeld unterstützen. Was bedeutet das?
Sylvia Dienel
14:45 Uhr
2 min.
Thyssenkrupp: Indischer Konzern will Stahlsparte kaufen
Thyssenkrupp will ein Kaufangebot des indischen Stahlherstellers Jindal Steel für die Stahlsparte intensiv prüfen. (Archivbild)
Thyssenkrupp-Chef López hatte am Dienstag eine Neuigkeit für den Aufsichtsrat: Der indische Konzern Jindal Steel will die Stahlsparte kaufen. Thyssenkrupp will das Angebot jetzt intensiv prüfen.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
17:30 Uhr
4 min.
Angedrohte Straßensperrung in Plauener Ortsteil: Landesamt widerspricht Oberbürgermeister
Die Verbindungsstraße von Oberlosa nach Unterlosa im Plauener Süden kreuzt die Bundesstraße 92. Der Freistaat will diese Kreuzung kappen, das sorgt in den Ortsteilen für großen Unmut.
Der Freistaat hatte 2024 angekündigt, eine Verbindungsstraße im Plauener Süden dauerhaft schließen zu wollen. Nun kommt Bewegung in die Sache, doch eine Lösung des Problems scheint nicht in Sicht.
Swen Uhlig und Bernd Jubelt
14:47 Uhr
2 min.
Fehlverhalten in drei Fällen: Hohe Geldstrafe für Dynamo
Dynamo Dresden muss für das Fehlverhalten einiger Anhänger zahlen
Einige Anhänger von Dynamo Dresden zündeln und zerstören in Rostock. Der Verein muss nun für das gewalttätige Verhalten aufkommen.
Mehr Artikel