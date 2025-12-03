Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Vogtlandbibliothek in Plauen.
Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Neue Gebühren in der Plauener Vogtlandbibliothek
Von Sabine Schott
Tiefer in die Tasche greifen müssen ab Januar Nutzer der Medienangebote. Für welche der vorgeschlagenen Varianten sich der Stadtrat entschieden hat.

Der Plauener Stadtrat hat eine neue Gebührensatzung für die Nutzung der Vogtlandbibliothek an der Neundorfer Straße beschlossen. Ab Januar zahlen Leser demnach eine neue Jahresgebühr - für die kostenfreie Ausleihe werden dann 30 Euro statt bisher 20 Euro zu Buche schlagen. Damit hat sich der Stadtrat mit fast absoluter Mehrheit - bei einer...
