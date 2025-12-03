Neue Gebühren in der Plauener Vogtlandbibliothek

Plauen
Tiefer in die Tasche greifen müssen ab Januar Nutzer der Medienangebote. Für welche der vorgeschlagenen Varianten sich der Stadtrat entschieden hat.
Der Plauener Stadtrat hat eine neue Gebührensatzung für die Nutzung der Vogtlandbibliothek an der Neundorfer Straße beschlossen. Ab Januar zahlen Leser demnach eine neue Jahresgebühr - für die kostenfreie Ausleihe werden dann 30 Euro statt bisher 20 Euro zu Buche schlagen. Damit hat sich der Stadtrat mit fast absoluter Mehrheit - bei einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.