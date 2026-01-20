Neue Runde im Streit um das Industriegebiet Plauen-Oberlosa: Muss das Rathaus einem Anwohner Schadenersatz zahlen?

Plauen
Seit Jahren wehrt sich ein Einwohner von Oberlosa gegen städtische Bebauungspläne nahe seinem Grundstück. Nun wurde am Landgericht erstmals über seine Amtshaftungsklage gegen die Stadt verhandelt.
Seit Anfang der Woche ist die juristische Auseinandersetzung um das geplante Industriegebiet im Süden von Plauen um ein Verfahren reicher. Die Zivilkammer des Zwickauer Landgerichts muss entscheiden, ob einem Anwohner aus Oberlosa Schadenersatz zusteht. Er hatte vor knapp zwei Jahren eine Amtshaftungsklage gegen die Stadt Plauen eingereicht, mit...
