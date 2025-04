Neue Straßenbaustellen in Plauen: Auf diese Einschränkungen müssen sich Autofahrer einstellen

Mehrere Medienanschlüsse und Reparaturarbeiten führen zu neuen Behinderungen für Kraftfahrer. Schon ab Montag geht es los.

In der kommenden Woche wird es aufgrund von Bauarbeiten mehrere neue Straßensperrungen geben. Darauf macht die Stadtverwaltung in ihrem neuen Baustellenreport aufmerksam. So muss die Reusaer Straße ab Montag im Bereich zwischen Obstgartenweg und Am Weinberg für die Durchfahrt gesperrt werden. Die dortige Einbahnstraßenregelung wird aufgehoben....