Neuer Laden, neues Glück: Plauens bekanntester Dönerverkäufer eröffnet Bistro „Pizza Cino“

Zwei Jahre haben Muzaffer und Tina Gökcens nach einem Schicksalsschlag auf diesen Moment zugearbeitet: Die Eröffnung eines eigenen Lokals in der Plauener Innenstadt.

Bistro-Tische im Raum, ein Pizza-Ofen neben den Dönerspießen hinterm Tresen und gleich neben dem großen Fenster das Herzstück von „Cinos“ neuem Lokal in der Plauener Innenstadt: der Ofen für seine stadtbekannten Ofenkartoffeln. In seinem neuen Bistro an der Bergstraße serviert Muzaffer Gökcens, in Plauen besser bekannt als „Cino“,...