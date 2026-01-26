Neuer Marktbericht: Wieviel man im Vogtland für eine Immobilie zahlen muss und welche Objekte die höchsten Preise erzielt haben

Plauen
Der Grundstücksmarktbericht 2025 für das Vogtland liegt vor: Nach Turbulenzen geht es von weit unten allmählich wieder aufwärts. Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick.
Für den Immobilienmarkt im Vogtlandkreis wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Das gilt einerseits, weil Sachsens südwestlicher Zipfel mit seinem Oberzentrum Plauen nicht nur räumlich, sondern auch mit Blick auf Immobiliennachfrage und -preise weit entfernt ist von Sachsens Leuchttürmen Leipzig und Dresden und noch viel weiter von Metropolen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.