MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Neuer Marktbericht: Wieviel man im Vogtland für eine Immobilie zahlen muss und welche Objekte die höchsten Preise erzielt haben

Schilder wie diese sind auch im Vogtland zu finden. Preise für Grundstücke und Immobilien sind verhältnismäßig günstig.
Schilder wie diese sind auch im Vogtland zu finden. Preise für Grundstücke und Immobilien sind verhältnismäßig günstig. Bild: Patrick Pleul/dpa
Uwe Lang, in der Kreisverwaltung Amtsleiter Amt für Kataster und Geoinformation, ist zugleich Vorsitzender des Gutachterausschusses. Das Gremium wertet Grundstücksverkäufe aus und erstellt daraus den Grundstücksmarktbericht.
Uwe Lang, in der Kreisverwaltung Amtsleiter Amt für Kataster und Geoinformation, ist zugleich Vorsitzender des Gutachterausschusses. Das Gremium wertet Grundstücksverkäufe aus und erstellt daraus den Grundstücksmarktbericht. Bild: Ellen Liebner
In Bergen wechselten 2023/24 nur 16 Grundstücke die Eigentümer. In keiner anderen Gemeinde des Vogtlandkreises lag der Wert so niedrig. Aktuell steht dort das ehemalige Landhaus Marienstein zum Verkauf.
In Bergen wechselten 2023/24 nur 16 Grundstücke die Eigentümer. In keiner anderen Gemeinde des Vogtlandkreises lag der Wert so niedrig. Aktuell steht dort das ehemalige Landhaus Marienstein zum Verkauf. Bild: David Rötzschke
Schilder wie diese sind auch im Vogtland zu finden. Preise für Grundstücke und Immobilien sind verhältnismäßig günstig.
Schilder wie diese sind auch im Vogtland zu finden. Preise für Grundstücke und Immobilien sind verhältnismäßig günstig. Bild: Patrick Pleul/dpa
Uwe Lang, in der Kreisverwaltung Amtsleiter Amt für Kataster und Geoinformation, ist zugleich Vorsitzender des Gutachterausschusses. Das Gremium wertet Grundstücksverkäufe aus und erstellt daraus den Grundstücksmarktbericht.
Uwe Lang, in der Kreisverwaltung Amtsleiter Amt für Kataster und Geoinformation, ist zugleich Vorsitzender des Gutachterausschusses. Das Gremium wertet Grundstücksverkäufe aus und erstellt daraus den Grundstücksmarktbericht. Bild: Ellen Liebner
In Bergen wechselten 2023/24 nur 16 Grundstücke die Eigentümer. In keiner anderen Gemeinde des Vogtlandkreises lag der Wert so niedrig. Aktuell steht dort das ehemalige Landhaus Marienstein zum Verkauf.
In Bergen wechselten 2023/24 nur 16 Grundstücke die Eigentümer. In keiner anderen Gemeinde des Vogtlandkreises lag der Wert so niedrig. Aktuell steht dort das ehemalige Landhaus Marienstein zum Verkauf. Bild: David Rötzschke
Plauen
Neuer Marktbericht: Wieviel man im Vogtland für eine Immobilie zahlen muss und welche Objekte die höchsten Preise erzielt haben
Von Ulrich Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Grundstücksmarktbericht 2025 für das Vogtland liegt vor: Nach Turbulenzen geht es von weit unten allmählich wieder aufwärts. Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick.

Für den Immobilienmarkt im Vogtlandkreis wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Das gilt einerseits, weil Sachsens südwestlicher Zipfel mit seinem Oberzentrum Plauen nicht nur räumlich, sondern auch mit Blick auf Immobiliennachfrage und -preise weit entfernt ist von Sachsens Leuchttürmen Leipzig und Dresden und noch viel weiter von Metropolen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
11.01.2026
4 min.
Kreiseigene Firmen des Vogtlandes im Plus: Wer dennoch rote Zahlen schreibt
Das Einkaufszentrum Plauen-Park aus der Luft – dort gastierte bis vor Kurzem ein Zirkus. An der Betreiberfirma des Plauen-Parks ist der Vogtlandkreis beteiligt.
Landrat Thomas Hennig (CDU) hat den Beteiligungsbericht für 2024 pünktlich vorgelegt. Warum man diese Selbstverständlichkeit erwähnen muss.
Ulrich Riedel
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
06.01.2026
2 min.
Tierkörperbeseitigung: Vogtlandkreis muss tiefer in die Tasche greifen
Das Landratsamt des Vogtlandkreises in Plauen.
Ein Zweckverband erfüllt die Pflichtaufgabe für alle Kreise und kreisfreien Städte Sachsens. Bei sinkender Tonnage stiegen zuletzt die Kosten.
Ulrich Riedel
26.01.2026
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Trainer und Mannschaft im Kreuzfeuer der Kritik der Fans
Erneut in der Kritik: Aue-Cheftrainer Jens Härtel.
Die Veilchenanhänger sind frustriert. Die Fans lassen ihren Unmut im Internet freien Lauf. Die „Freie Presse“ analysiert die Kritikpunkte. Unterdessen ergreift der Drittligist erste Maßnahmen.
Paul Steinbach
Mehr Artikel