Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle

Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.

Eigentlich hatte Eventkoch Thomas Krause von der Stadt Plauen ein 1200 Quadratmeter großes Grundstück im Stadtteil Chrieschwitz erwerben wollen. Dort wollte der gebürtige Hamburger eine Halle errichten lassen, um seinen Airstream-Anhänger unterstellen zu können. In dem amerikanischen Trailer von 1970 hat Krause eine Profi-Küche eingebaut –... Eigentlich hatte Eventkoch Thomas Krause von der Stadt Plauen ein 1200 Quadratmeter großes Grundstück im Stadtteil Chrieschwitz erwerben wollen. Dort wollte der gebürtige Hamburger eine Halle errichten lassen, um seinen Airstream-Anhänger unterstellen zu können. In dem amerikanischen Trailer von 1970 hat Krause eine Profi-Küche eingebaut –...