Neuer Schub: Stadt Hof schmiedet an Zukunftsplänen für historischen Bahnhof

Mehr als nur eine Durchgangsstation: Das ist die Vision der Stadt Hof für den historischen Hauptbahnhof. Denn dort gibt es Probleme: zu viel Fläche ist ungenutzt. Wie sich das ändern soll.

Die Stadt Hof und die Deutsche Bahn kündigen an, den historischen Hauptbahnhof in Hof in Schwung bringen zu wollen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, soll das Gebäude zu einem Treffpunkt innerhalb des Bahnhofsviertels entwickelt werden. Eine Machbarkeitsstudie, die ab Frühjahr entsteht, könnte die Grundlage für die geplante Umgestaltung...