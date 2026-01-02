Neues Jahr, neue Chefin: Gaststätte im Freibad Pausa hat neue Pächterin

Plauen
Drei Bewerber gab es für das Betreiben von Gaststätte und Kiosk im Freibad Pausa nach dessen Wiedereröffnung in diesem Jahr. Sogar Paella und Tapas waren im Gespräch. Wer das Rennen gemacht hat und wann es losgeht.
Die Gaststätte und der Kiosk im Freibad Pausa am Butterberg 10 hat ab 1. April eine neue Pächterin. Katharina Nicolai aus Ebersgrün will das Restaurant – so wie es von der Stadt Pausa-Mühltroff als Besitzer gewollt ist – ganzjährig öffnen und den Kiosk während der Freibadsaison täglich offen halten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.