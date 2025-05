Neues Restaurant mit Dachterrasse und Panoramablick auf Plauen: „Wir wollen Erlebnisgastronomie bieten“

Auf dem Dach des Bike-House-Anbaus an der Hammerstraße soll es ab Herbst ein neues gastronomisches Angebot geben. Was die Betreiber dort vorhaben.

Die Arbeiten am Bike-House-Neubau an der Hammerstraße in Plauen befinden sich auf der Zielgeraden. Inhaber Matthias Schreiber plant die Eröffnung in zwei Monaten. Bis dahin soll auch die aktuell noch im Gebäude der Kfz-Fahrschule untergebrachte Fahrrad-Werkstatt in den neuen Anbau zurückkehren.