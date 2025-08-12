Neues Sportforum Vogtland in Plauen eröffnet: Was es kann, was es nicht kann – und was es nicht darf

Plauen
Am Dienstag ist die neue Dreifeldhalle für den Schulsport freigegeben worden. Bei der Frage ihrer künftigen Nutzung reichen die Gedankenspiele bis zu den Basketballern der Chemnitzer Niners.
Für die reichlich 800 Schülerinnen und Schüler des Plauener Lessing-Gymnasiums ist die Freigabe der neuen Dreifeldhalle für den Schulsport ein Meilenstein: Nach Jahrzehnten des Bangens und Hoffens gibt es mit dem Sportforum nun erstmals eine zeitgemäße Sporthalle an der Bildungseinrichtung. Am Dienstag erhielt Schulleiter Frank Maik Richter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.