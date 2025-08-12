Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Neues Sportforum Vogtland in Plauen eröffnet: Was es kann, was es nicht kann – und was es nicht darf

Bis zu 2000 Zuschauer finden bei Veranstaltungen im neuen Sportforum Vogtland in Plauen Platz. Am Dienstag boten die Schüler des Lessing-Gymnasiums ein Kulturprogramm.
Bis zu 2000 Zuschauer finden bei Veranstaltungen im neuen Sportforum Vogtland in Plauen Platz. Am Dienstag boten die Schüler des Lessing-Gymnasiums ein Kulturprogramm. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Neues Sportforum Vogtland in Plauen eröffnet: Was es kann, was es nicht kann – und was es nicht darf
Redakteur
Von Swen Uhlig
Am Dienstag ist die neue Dreifeldhalle für den Schulsport freigegeben worden. Bei der Frage ihrer künftigen Nutzung reichen die Gedankenspiele bis zu den Basketballern der Chemnitzer Niners.

Für die reichlich 800 Schülerinnen und Schüler des Plauener Lessing-Gymnasiums ist die Freigabe der neuen Dreifeldhalle für den Schulsport ein Meilenstein: Nach Jahrzehnten des Bangens und Hoffens gibt es mit dem Sportforum nun erstmals eine zeitgemäße Sporthalle an der Bildungseinrichtung. Am Dienstag erhielt Schulleiter Frank Maik Richter...
