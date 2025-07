Nichts mit hohen Gewinnen mit Kryptowährung: Vogtländer fällt auf Betrüger rein

Die Polizei warnt vor dubiosen Geld-Geschäften im Internet. Erst kürzlich verloren zwei Westsachsen viel Geld - nun hat es einen Vogtländer erwischt.

Ein 39-jähriger Vogtländer hat sich auf einen Online-Dienstleister eingelassen und investierte dort Ende Juni 25.000 Euro in Kryptowährung. Versprochen worden seien dem Anleger hohe Renditen, so Polizeisprecher Enrico Liebold. Als sich der Mann am 9. Juli bereits Geld auszahlen lassen wollte, wurde ihm das von dem Internet-Anbieter verweigert....