Nonstop zu Fuß und ohne Schlaf von Berlin nach Plauen: Extremsportlerin Christin Ziehr aus dem Vogtland startet Weltrekordversuch

Besonders aufgeregt ist die 38-Jährige vor den geplanten 342 Kilometern nicht. Wie sie mit dem Medienrummel umgeht, warum sie vor dem Start erst einmal noch Schlaf nachholen muss und wofür sie ihre Mutti im Ziel gebrauchen könnte.

„Warte mal kurz, mein Handy klingelt schon wieder“, sagt die Plauener Extremsportlerin Christin Ziehr am Telefon, während sie mit ihren Eltern an diesem Montag auf dem Weg nach Berlin ist. Vermutlich ist es RTL – der TV-Sender möchte ihren Weltrekordversuch, 342 Kilometer von der Hauptstadt bis in ihre Heimat ohne Pause zu laufen,...