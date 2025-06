Nonstop zu Fuß und ohne Schlaf von Berlin nach Plauen: Wo Extremsportlerin Christin Ziehr bei ihrem laufenden Weltrekordversuch gerade steckt

Die 38-jährige Vogtländerin hat von 342 Kilometern nonstop zu Fuß inzwischen bereits mehr als die Hälfte hinter sich gebracht. Ihr Durchschnittstempo nimmt ab. Welches für die Moral wichtige Ziel sie aber bis zum Mittwochabend erreicht hatte.

Seit dem Start am Dienstagfrüh am Brandenburger Tor in Berlin läuft und läuft Christin Ziehr. 342 Kilometer will die Vogtländerin von der Hauptstadt bis in ihre Heimatstadt Plauen nonstop zu Fuß zurücklegen. Das wäre Weltrekord und selbst für die 38-jährige Ultrawander-Weltmeisterin ein neues Husarenstück.