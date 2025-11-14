Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Plauener Vogtlandbibliothek hat ein umfangreiches Angebot an Medien. Mitarbeiterin Janine Baer zeigt Lektüre zum Thema Hund.
Die Plauener Vogtlandbibliothek hat ein umfangreiches Angebot an Medien. Mitarbeiterin Janine Baer zeigt Lektüre zum Thema Hund. Bild: Ellen Liebner
Die Plauener Vogtlandbibliothek mit ihrem neuen beleuchteten Schriftzug.
Die Plauener Vogtlandbibliothek mit ihrem neuen beleuchteten Schriftzug. Bild: Ellen Liebner
Bibliotheksmitarbeiter Vinzent Woite präsentiert die Neuerscheinungen für den Leseherbst, der noch bis zum 21. November läuft.
Bibliotheksmitarbeiter Vinzent Woite präsentiert die Neuerscheinungen für den Leseherbst, der noch bis zum 21. November läuft. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Nutzer der Plauener Vogtlandbibliothek sollen bald mehr zahlen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Derzeit wird im Plauener Rathaus die Gebührensatzung der Bibliothek überarbeitet. Aktuell liegen zwei Varianten auf dem Tisch. In der kommenden Woche soll der Stadtrat entscheiden.

Auf die Nutzer der Plauener Vogtlandbibliothek könnten ab dem kommenden Jahr höhere Gebühren zukommen. Die Stadt Plauen plant derzeit eine Gebührenneuordnung. Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am Dienstag, 18. November, darüber entscheiden, ob und wie hoch die Gebühren steigen. Seit 2020 sind diese unverändert.
