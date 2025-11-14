Nutzer der Plauener Vogtlandbibliothek sollen bald mehr zahlen

Derzeit wird im Plauener Rathaus die Gebührensatzung der Bibliothek überarbeitet. Aktuell liegen zwei Varianten auf dem Tisch. In der kommenden Woche soll der Stadtrat entscheiden.

Auf die Nutzer der Plauener Vogtlandbibliothek könnten ab dem kommenden Jahr höhere Gebühren zukommen. Die Stadt Plauen plant derzeit eine Gebührenneuordnung. Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am Dienstag, 18. November, darüber entscheiden, ob und wie hoch die Gebühren steigen. Seit 2020 sind diese unverändert. Auf die Nutzer der Plauener Vogtlandbibliothek könnten ab dem kommenden Jahr höhere Gebühren zukommen. Die Stadt Plauen plant derzeit eine Gebührenneuordnung. Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am Dienstag, 18. November, darüber entscheiden, ob und wie hoch die Gebühren steigen. Seit 2020 sind diese unverändert.