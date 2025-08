Oase der Plauener Weberhäuser wird zum Klanggarten

Der Klanggarten hat sich in den vergangenen Jahren als sommerlicher Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Stadt etabliert. Am Samstag kann bei freiem Eintritt wieder gefeiert werden.

An diesem Samstag wird der Garten der Plauener Weberhäuser wieder zur Bühne mit handverlesenen Live-Acts, entspannten Sommer-Vibes und jeder Menge guter Musik – unter freiem Himmel und kostenlos mitten in Plauen. Kerstin Rüffer vom Unikat Verein und Mandy Wolf, Vertreterin der Stadtwerke Plauen, trafen am Freitag letzte Vorbereitungen. Zum...