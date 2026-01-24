Obwohl immer mehr Jugendliche wieder die Ausbildung bei hiesigen Firmen anstreben: Boomt das Vogtland-Handwerk wirklich?

Plauen
Lehrling wird man nicht über Nacht. Was dafür alles nötig ist, erfuhren Schüler und Eltern jetzt beim Bildungstag der Handwerkskammer in Plauen. So schätzt die Kreishandwerkerschaft die Lage ein.
Ein ruhiges Händchen, gute Augen und Atemtechnik. Dies brauchen Schweißer neben Schutzkleidung unbedingt. Ansonsten kann es passieren, dass die 3000-Grad-Flamme ein Loch ins Blech brennt - und zwar dort, wo es nicht hinsoll. Um kleine Unfälle zu verhindern, hatte Marco Werner am Samstag beim Tag der Bildung im BZT Vogtland der Handwerkskammer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.