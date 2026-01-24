MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Obwohl immer mehr Jugendliche wieder die Ausbildung bei hiesigen Firmen anstreben: Boomt das Vogtland-Handwerk wirklich?

Anton Paul aus Reichenbach (links) ließ sich beim Tag der Bildung von Lehrling Paul Pfeiffer (Mitte) und Tim Reinhold zeigen, was Anlagenmechaniker SHK können müssen.
Anton Paul aus Reichenbach (links) ließ sich beim Tag der Bildung von Lehrling Paul Pfeiffer (Mitte) und Tim Reinhold zeigen, was Anlagenmechaniker SHK können müssen. Bild: Ellen Liebner
„Auf den grünen Kreis achten“, empfahl Marco Werner (rechts), Ausbilder für Schweißtechnik, Schüler Oskar Zöphel aus Oelsnitz. Es wurde virtuell geschweißt.
„Auf den grünen Kreis achten“, empfahl Marco Werner (rechts), Ausbilder für Schweißtechnik, Schüler Oskar Zöphel aus Oelsnitz. Es wurde virtuell geschweißt. Bild: Ellen Liebner
Ron Klopfer und Opa Jens Klopfer erhielten von Kenneth Singer (rechts) Einblick ins KFZ-Handwerk. Er ist im dritten Lehrjahr.
Ron Klopfer und Opa Jens Klopfer erhielten von Kenneth Singer (rechts) Einblick ins KFZ-Handwerk. Er ist im dritten Lehrjahr. Bild: Ellen Liebner
Anton Paul aus Reichenbach (links) ließ sich beim Tag der Bildung von Lehrling Paul Pfeiffer (Mitte) und Tim Reinhold zeigen, was Anlagenmechaniker SHK können müssen.
Anton Paul aus Reichenbach (links) ließ sich beim Tag der Bildung von Lehrling Paul Pfeiffer (Mitte) und Tim Reinhold zeigen, was Anlagenmechaniker SHK können müssen. Bild: Ellen Liebner
„Auf den grünen Kreis achten“, empfahl Marco Werner (rechts), Ausbilder für Schweißtechnik, Schüler Oskar Zöphel aus Oelsnitz. Es wurde virtuell geschweißt.
„Auf den grünen Kreis achten“, empfahl Marco Werner (rechts), Ausbilder für Schweißtechnik, Schüler Oskar Zöphel aus Oelsnitz. Es wurde virtuell geschweißt. Bild: Ellen Liebner
Ron Klopfer und Opa Jens Klopfer erhielten von Kenneth Singer (rechts) Einblick ins KFZ-Handwerk. Er ist im dritten Lehrjahr.
Ron Klopfer und Opa Jens Klopfer erhielten von Kenneth Singer (rechts) Einblick ins KFZ-Handwerk. Er ist im dritten Lehrjahr. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Obwohl immer mehr Jugendliche wieder die Ausbildung bei hiesigen Firmen anstreben: Boomt das Vogtland-Handwerk wirklich?
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lehrling wird man nicht über Nacht. Was dafür alles nötig ist, erfuhren Schüler und Eltern jetzt beim Bildungstag der Handwerkskammer in Plauen. So schätzt die Kreishandwerkerschaft die Lage ein.

Ein ruhiges Händchen, gute Augen und Atemtechnik. Dies brauchen Schweißer neben Schutzkleidung unbedingt. Ansonsten kann es passieren, dass die 3000-Grad-Flamme ein Loch ins Blech brennt - und zwar dort, wo es nicht hinsoll. Um kleine Unfälle zu verhindern, hatte Marco Werner am Samstag beim Tag der Bildung im BZT Vogtland der Handwerkskammer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
4 min.
„Ein Maurer setzt nicht einfach Stein auf Stein“: Meister aus dem Vogtland will junge Leute für Bauberuf begeistern
Tobias Tröger, Maurermeister und Dozent aus Hammerbrücke, wird am Samstag ab 10 Uhr in der Handwerkskammer Plauen für das Erlernen des Maurerberufes werben.
Tobias Tröger aus Hammerbrücke ist Maurermeister, Firmenchef und Dozent. Der fehlende Nachwuchs im Baugewerbe treibt ihn um. Dabei sieht er gute Aussichten für Berufseinsteiger.
Daniela Hommel-Kreißl
25.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 25.01.2026
 6 Bilder
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
25.01.2026
2 min.
Trump lobt britische Soldaten als "großartigste Kämpfer"
Trump lobt das britische Militär - nach heftiger Kritik an seinen früheren Äußerungen. (Archivbild)
Donald Trumps abfällige Äußerungen über Nato-Soldaten in Afghanistan lösten vor allem in Großbritannien Empörung aus. Nun rudert der US-Präsident zurück.
17:43 Uhr
1 min.
Vogtland: Unfall mit Todesfolge nahe der B 92
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet.
Ein Volvo-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich verunglückt.
Sabine Schott
16:09 Uhr
2 min.
Ausbildung: Welche Möglichkeiten es im vogtländischen Handwerk gibt
Was mit den Händen machen: Doch Handwerk ist noch so viel mehr.
Die Handwerkskammer lädt für Samstag zu ihrem traditionellen Tag der Bildung ein - von 10 bis 15 Uhr im BZT an der Plauener Rähnisstraße. Schüler und Eltern erwarten zahlreiche Mitmach-Aktionen.
Sabine Schott
24.01.2026
4 min.
„Die Deutschen sind verrückt“: Britischer Rennfahrer berichtet über seinen Start beim Ice King Battle in Schöneck
Brad Eldershaw aus England war beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck mit seiner Drift-Limousine am Start.
International besetzt war das RD48 Ice King Battle in Schöneck. Rund 10.000 Besucher verfolgten das verrückte Autorennen am Skihang. Fahrer Brad Eldershaw aus England erzählt, wie er seine Teilnahme erlebt hat.
Christian Schubert
Mehr Artikel