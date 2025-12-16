Ohne Nachfolge: Traditionsgeschäft in Plauen schließt endgültig

Ende der Woche wird Katrin Hager ihre Galerie am Plauener Altmarkt für immer zumachen. Warum ein letzter Besuch in ihrer Rahmenwerkstatt noch einmal lohnt.

Katrin Hager steht inmitten ihrer Galerie am Plauener Altmarkt. Die Wände haben sich bereits geleert, dafür wird es auf dem Boden voller. „Wir sortieren gerade. Vieles wartet schon auf Abholungen, die letzte Kommissionsware wird gerade verpackt und dann zurückgeschickt.“ Aufbruchsstimmung. Katrin Hager steht inmitten ihrer Galerie am Plauener Altmarkt. Die Wände haben sich bereits geleert, dafür wird es auf dem Boden voller. „Wir sortieren gerade. Vieles wartet schon auf Abholungen, die letzte Kommissionsware wird gerade verpackt und dann zurückgeschickt.“ Aufbruchsstimmung.