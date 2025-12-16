MENÜ
Bald sind die Wände leer. Galeristin Katrin Hager nimmt Abschied vom Altmarkt. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Ohne Nachfolge: Traditionsgeschäft in Plauen schließt endgültig
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Ende der Woche wird Katrin Hager ihre Galerie am Plauener Altmarkt für immer zumachen. Warum ein letzter Besuch in ihrer Rahmenwerkstatt noch einmal lohnt.

Katrin Hager steht inmitten ihrer Galerie am Plauener Altmarkt. Die Wände haben sich bereits geleert, dafür wird es auf dem Boden voller. „Wir sortieren gerade. Vieles wartet schon auf Abholungen, die letzte Kommissionsware wird gerade verpackt und dann zurückgeschickt.“ Aufbruchsstimmung.
