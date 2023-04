Oldtimermarkt: Verkäufer wird gut gefüllte Geldtasche geklaut

Das Portemonnaie hatte sich in einem Transporter befunden, der nicht verschlossen war. Die Beute war beachtlich.

Plauen. Ein Verkäufer des Oldtimermarktes am Plauen-Park im Plauener Ortsteil Kauschwitz musste am Sonntag ohne Einnahmen und Wechselgeld nach Hause gehen. Unbekannte hatten ihm seine Geldbörse aus dem unverschlossenen, jedoch nur kurzzeitig unbeaufsichtigten Transporter gestohlen.

Das Fahrzeug war ab etwa 8.35 Uhr an der Alten Jößnitzer Straße abgestellt. "Offenbar nutzten die Diebe den Moment, als der Eigentümer nicht auf sein Auto achtete", vermutet die Polizei, welche den Vorfall erst jetzt gemeldet hat. In dem Portemonnaie befanden sich einem Sprecher zufolge Bargeld und persönliche Dokumente im Gesamtwert von rund 550 Euro. Gibt es Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können? Sie werden gebeten, sich im Polizeirevier in Plauen zu melden, Telefon 03741 140. (sasch)