Ornithologen treffen sich in Plauener Baumpark zur Vogelzählung

Die Hobby- und Fachornithologen konnten im Arboretum eine ganze Reihe gefiederter Gäste beobachten.

Die gefiederten Gäste in vogtländischen Gärten standen am Wochenende bei der „Stunde der Wintervögel“ im Mittelpunkt. Im Plauener Arboretum hatten sich am Samstag 20 Naturfreunde zur Zählung eingefunden. Gesehen wurden jeweils acht Kohlmeisen und Blaumeisen, drei Kleiber, zwei Gimpel sowie je einmal Ringeltaube, Schwarzspecht,...