Ostereiersuche im Schloss Leubnitz

Im Schloss Leubnitz ist die Tierwelt zu bestaunen, und es sind Osternester versteckt. Kinder bis zu einem Meter Körperhöhe haben einen Vorteil.

Im Schloss Leubnitz ist einiges los. Wer will einem Dachs einmal in die Augen schauen und heimischen Wasservögeln ganz nah kommen? Oder etwas zum Leben in den vogtländischen Gewässern wissen? Die Natur- und Jagdausstellung bringt Kinder zum Staunen, Probieren und nebenbei gibt es einen Lerneffekt. Besonderes gibt es zudem am Karsamstag,...