„Parallelwelt“ im Plauener Club Heisenberg: Techno-Party steigt am Samstag

Wer mal wieder abtanzen will, ist an der Hans-Sachs-Straße in Haselbrunn an der richtigen Adresse. Die Räume können aber auch anders genutzt werden.

Druckvoll und rhythmisch soll es am Samstag ab 21 Uhr in der neuen Plauener Eventlocation Heisenberg im Plauener Stadtteil Haselbrunn zugehen. Im Club an der Hans-Sachs-Straße 53 legen DJs auf. Folgende Formationen sind am Start: Reche & Recall, Ninette, Leon Krawtschuk, Chris Rinox, Druckausgleich, Amplidudez.