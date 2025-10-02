Parkplatzunfall in Plauen mit fünfstelligem Sachschaden

Beim Verlassen eines Parkplatzes rammte ein 54-Jähriger mit seinem Ford einen BMW. Wie ist es dazu gekommen?

Am Mittwochmorgen ist es zu einem Unfall an einer Parkplatzausfahrt in Plauen Haselbrunn gekommen. Laut der Polizeidirektion Zwickau wollte ein 54-Jähriger mit seinem Ford den Parkplatz eines Einkaufsmarkts verlassen und nach links auf die Alleestraße abbiegen. Dabei stieß er mit dem BMW einer 42-Jährigen zusammen. Diese war bereits auf der...