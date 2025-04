Pfennigpfeiffer in Plauen schließt: So geht es danach weiter

Die Filiale des Schnäppchenmarkts an der Plauener Dürerstraße ist diesen Dienstag letztmalig geöffnet. Doch nach einer kurzen Pause geht es an dem Standort weiter. Ein Nachfolger steht schon in den Startlöchern.

Räumungsverkauf an der Plauener Dürerstraße: Die Filiale des Schnäppchenmarktes Pfennigpfeiffer ist am 25. März letztmalig geöffnet. Der Non-Food-Discounter Tedi hat 84 Filialen von Pfennigpfeiffer übernommen und folgt damit seiner Expansionsstrategie, in Europa mittelfristig auf 5000 Filialen zu wachsen. Das geht aus einer... Räumungsverkauf an der Plauener Dürerstraße: Die Filiale des Schnäppchenmarktes Pfennigpfeiffer ist am 25. März letztmalig geöffnet. Der Non-Food-Discounter Tedi hat 84 Filialen von Pfennigpfeiffer übernommen und folgt damit seiner Expansionsstrategie, in Europa mittelfristig auf 5000 Filialen zu wachsen. Das geht aus einer...