  • Plauen als lohnendes Reiseziel: Stadt wirbt mit touristischen Angeboten auf verschiedenen Messen

Kathleen Dentler von der Tourist-Info (Mitte) mit anderen Touristikern aus dem Vogtland.
Kathleen Dentler von der Tourist-Info (Mitte) mit anderen Touristikern aus dem Vogtland.
Kathleen Dentler von der Tourist-Info (Mitte) mit anderen Touristikern aus dem Vogtland.
Kathleen Dentler von der Tourist-Info (Mitte) mit anderen Touristikern aus dem Vogtland. Bild: Stadt Plauen
Plauen
Plauen als lohnendes Reiseziel: Stadt wirbt mit touristischen Angeboten auf verschiedenen Messen
Von Bernd Jubelt
Nach Chemnitz und Stuttgart steht in diesem Jahr bereits der dritte Messeauftritt an. In Dresden will die Tourist-Info auch um Tagesbesucher werben.

Mitarbeiter der Plauener Tourist-Information werden auch in diesem Jahr auf verschiedenen Messen für einen Aufenthalt im Vogtland werben und touristische Angebote der Stadt präsentieren. Der Auftakt erfolgte am zweiten Januarwochenende mit „Reisen & Caravaning“ in Chemnitz. Die Nacht der Eulen in der Falknerei Hermann sowie die neue...
