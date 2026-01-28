Plauen als lohnendes Reiseziel: Stadt wirbt mit touristischen Angeboten auf verschiedenen Messen

Nach Chemnitz und Stuttgart steht in diesem Jahr bereits der dritte Messeauftritt an. In Dresden will die Tourist-Info auch um Tagesbesucher werben.

Mitarbeiter der Plauener Tourist-Information werden auch in diesem Jahr auf verschiedenen Messen für einen Aufenthalt im Vogtland werben und touristische Angebote der Stadt präsentieren. Der Auftakt erfolgte am zweiten Januarwochenende mit „Reisen & Caravaning" in Chemnitz. Die Nacht der Eulen in der Falknerei Hermann sowie die neue...