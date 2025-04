Plauen: Ausgelöster Alarm vertreibt Einbrecher

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall an der Leibnitzstraße in der Südvorstadt.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchtem Einbruch in der Plauener Südvorstadt. Wie es von der Polizeidirektion heißt, hatten bisher unbekannte Täter am Dienstag in den frühen Morgenstunden – gegen 3.40 Uhr – versucht, in einen Einkaufsmarkt an der Leibnitzstraße einzubrechen. Nachdem allerdings der akustische Alarm auslöste, ließen...