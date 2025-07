Plauen beteiligt sich erstmals mit einer Flagge an der Aktion „Mayors for Peace“

Am 8. Juli hissen bundesweit Rathäuser die entsprechende Flagge, um ein sichtbares Zeichen für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen zu setzen.

Plauen beteiligt sich dieses Jahr erstmals an der Aktion „Mayors for Peace“ (zu Deutsch: Bürgermeister für den Frieden). Seit dem 1. März 2010 ist die Stadt Plauen Mitglied in der gleichnamigen internationalen Nichtregierungsorganisation, die sich der Friedensarbeit, insbesondere der atomaren Abrüstung, verschrieben hat. Am 8. Juli hissen...