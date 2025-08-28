Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vogtland
  • Plauen
  • Plauen hat ein neues Schnäppchenparadies: Retourenladen mit geprüfter B-Ware hat im Zentrum eröffnet

Auf der Plauener Dobenaustraße bei Sandra Martin kauft niemand die Katze im Sacke.
Auf der Plauener Dobenaustraße bei Sandra Martin kauft niemand die Katze im Sacke.
Plauen
Plauen hat ein neues Schnäppchenparadies: Retourenladen mit geprüfter B-Ware hat im Zentrum eröffnet
Von Claudia Bodenschatz
Ob Haushaltshelfer, Elektronikzubehör oder Kleidung - Ware, die schon einmal beim Kunden war, gibt es auf der Dobenaustraße jetzt zum kleinen Preis. Eine Mischung aus Schnäppchenjagd und nachhaltigem Konsum.

Auf den ersten Blick erinnert das kleinen Lädchen auf der Dobenaustraße 25 an einen Haushaltswarenladen. Auf rund 40 Quadratmetern stehen in den Regalen gut sortiert verschiedene Geräte, dazu handgeschriebene Preisschilder.
