Plauen hat ein neues Schnäppchenparadies: Retourenladen mit geprüfter B-Ware hat im Zentrum eröffnet

Plauen
Ob Haushaltshelfer, Elektronikzubehör oder Kleidung - Ware, die schon einmal beim Kunden war, gibt es auf der Dobenaustraße jetzt zum kleinen Preis. Eine Mischung aus Schnäppchenjagd und nachhaltigem Konsum.
Auf den ersten Blick erinnert das kleinen Lädchen auf der Dobenaustraße 25 an einen Haushaltswarenladen. Auf rund 40 Quadratmetern stehen in den Regalen gut sortiert verschiedene Geräte, dazu handgeschriebene Preisschilder.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.