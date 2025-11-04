Plauen: Helios-Vogtland-Klinikum lädt zum Herztag ein

In einem Vortragsprogramm geben Ärztinnen und Ärzte Einblicke in aktuelle Behandlungsmöglichkeiten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Am 8. November lädt das Helios-Vogtland-Klinikum Plauen von 10 bis 14 Uhr zum 18. Plauener Herztag in die Cafeteria des Klinikums ein. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Gesunde Gefäße – Gesundes Herz – Den Herzinfarkt vermeiden“. In den Fokus rücken dabei Informationen über Vorbeugung, Früherkennung und Behandlung von...