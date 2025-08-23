Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hier stand bis Samstag ein Parkscheinautomat: An Plauens Marktstraße gab es einen Unfall.
Hier stand bis Samstag ein Parkscheinautomat: An Plauens Marktstraße gab es einen Unfall. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauen: Parkscheinautomat durch Unfall zerstört
Redakteur
Von Ronny Hager
Ein Fehler beim Einparken löste am Samstagvormittag auf der Marktstraße eine Kollision mit hohem Sachschaden aus.

Ausgerechnet ein missglücktes Parkmanöver ist am Samstagvormittag einem Parkscheinautomaten auf der Marktstraße in Plauen zum Verhängnis geworden. Das Gerät wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es abgebaut werden musste. Am Nachmittag kündeten nur noch Kabel und Befestigungen vom bisherigen Standort des Automaten in Höhe des...
24.08.2025
1 min.
Vorfahrt missachtet: Unfall in Ellefeld
Bei einem Unfall in Ellefeld entstand am Samstag erheblicher Sachschaden.
An der Alten Auerbacher Straße sind am Samstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Es blieb beim Sachschaden.
Ronny Hager
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
12:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.08.2025
 11 Bilder
Entengrütze im Großen Tiergarten in Berlin.
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
30.07.2025
1 min.
Nach Parkplatz-Verlegung in der Innenstadt von Glauchau: Unfall in der Nähe der Nicolaibrücke
Im Bereich der Parkplätze hinter der Nicolaibrücke gab es einen Unfall.
Beim Einparken im Bereich der provisorischen Parkplätze gab es eine Kollision. Sachschaden: rund 10.000 Euro. Was ist passiert?
Holger Frenzel
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel