Plauen: Parkscheinautomat durch Unfall zerstört

Ein Fehler beim Einparken löste am Samstagvormittag auf der Marktstraße eine Kollision mit hohem Sachschaden aus.

Ausgerechnet ein missglücktes Parkmanöver ist am Samstagvormittag einem Parkscheinautomaten auf der Marktstraße in Plauen zum Verhängnis geworden. Das Gerät wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es abgebaut werden musste. Am Nachmittag kündeten nur noch Kabel und Befestigungen vom bisherigen Standort des Automaten in Höhe des...