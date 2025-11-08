Plauen: Polizist schnappt in seiner Freizeit Ladendieb - der kann entkommen

Als ein Beamter nach seinem Dienst in einem Supermarkt einkauft, beobachtet er, wie ein Mann versucht, Dinge mitgehen zu lassen. Dann wird es wild.

Ein Polizeibeamter hat am Freitagvormittag in seiner Freizeit versucht, einen Ladendieb zu stellen. Der Ordnungshüter hatte beobachtet, wie ein Mann in einem Supermarkt an der Schlachthofstraße in Plauen Lebensmittel mitgehen ließ. Daraufhin sprach ihn der Beamte an und hielt ihn fest. Der Dieb hingegen wehrte sich, konnte sich losreißen und entkam. Seine Beute musste er allerdings zurücklassen. Der Polizist wurde bei dem Vorgang leicht verletzt. Den Angaben zufolge war der Verdächtige bekleidet mit schwarzer Jogginghose und hellem Kapuzenpullover. Zudem wies er auffällige Tätowierungen in seinem Gesicht auf. Die Kripo ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls. (su)