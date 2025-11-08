Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauen: Polizist schnappt in seiner Freizeit Ladendieb - der kann entkommen

Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls in einem Supermarkt in Plauen.
Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls in einem Supermarkt in Plauen. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls in einem Supermarkt in Plauen.
Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls in einem Supermarkt in Plauen. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Plauen
Plauen: Polizist schnappt in seiner Freizeit Ladendieb - der kann entkommen
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als ein Beamter nach seinem Dienst in einem Supermarkt einkauft, beobachtet er, wie ein Mann versucht, Dinge mitgehen zu lassen. Dann wird es wild.

Plauen.

Ein Polizeibeamter hat am Freitagvormittag in seiner Freizeit versucht, einen Ladendieb zu stellen. Der Ordnungshüter hatte beobachtet, wie ein Mann in einem Supermarkt an der Schlachthofstraße in Plauen Lebensmittel mitgehen ließ. Daraufhin sprach ihn der Beamte an und hielt ihn fest. Der Dieb hingegen wehrte sich, konnte sich losreißen und entkam. Seine Beute musste er allerdings zurücklassen. Der Polizist wurde bei dem Vorgang leicht verletzt. Den Angaben zufolge war der Verdächtige bekleidet mit schwarzer Jogginghose und hellem Kapuzenpullover. Zudem wies er auffällige Tätowierungen in seinem Gesicht auf. Die Kripo ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls. (su)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
3 min.
Linke warnt vor Antisemitismus - Verwahrt sich gegen Kritik
Die Linken-Führung fordert, aktiv an der Seite von Jüdinnen und Juden zu stehen. (Archivfoto)
Die Linkspartei warnt am Jahrestag der Novemberpogrome vor wachsendem Antisemitismus – und widerspricht pauschalen Schuldzuweisungen ans linke Lager.
06.11.2025
3 min.
Lammkeule in Zwickauer Supermarkt gestohlen - Gefängnis statt Festmahl
Eine Lammkeule spielte in dem Strafverfahren eine wichtige Rolle.
Ein 46-Jähriger stahl Fleisch und Gemüse im Supermarkt, warf dann mit Bierflaschen und wurde verhaftet. Der Dieb muss sich nun einer Freiheitsstrafe stellen. Was aber war mit dem Grillspieß los?
Frank Dörfelt
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
22.10.2025
2 min.
Bandendiebstahl in Plauen vermutet: Hochwertige Werkzeuge am Oberen Bahnhof gestohlen
Können die Täter ermittelt und festgenommen werden? Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl am Oberen Bahnhof in Plauen.
Die Bundespolizei ermittelt. Die Beute hat einen Wert von rund 75.000 Euro.
Bernd Jubelt
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
Mehr Artikel