Plauen: Scheiben von Parteibüro eingeworfen

Zum wiederholten Mal gelten dieser Partei im Vogtland Hass-Attacken. Die Polizei sucht Zeugen.

Plauen. Unbekannte haben zwei Scheiben eines Parteibüros der Grünen in Plauen eingeworfen. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Vorfall am Oberen Graben zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Samstag, 12.30 Uhr.

Bei den Räumlichkeiten handelte es sich um das Büro des Kreisverbandes der Partei, in dem auch der Landtagsabgeordnete Gerhard Liebscher und der Bundestagsabgeordnete Kassem Taher Saleh Sprechstunden abhalten. Der gebürtige Iraker ist im Vogtland aufgewachsen. Er wertete den Vorfall als "Angriff auf unsere demokratisch-politische Arbeit". Die Polizei sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefon 03741 140 zu melden. Im April war ein Büro der Partei in Auerbach mit Hass-Parolen beschmiert worden. (us)