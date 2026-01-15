Plauen schrumpft: Weniger Einwohner zum Jahresende

Die Bevölkerungsentwicklung in der Kreisstadt des Vogtlandes bleibt negativ. Weniger Geburten standen 2025 mehr Sterbefällen gegenüber.

Zum Jahresende 2025 lebten nach Rathaus-Angaben noch 64.799 Menschen in Plauen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang um 714 Einwohner, das entspricht rund 1,1 Prozent. Die Anzahl der Männer sank um 387 auf 31.823 (minus 1,2 Prozent), die der Frauen um 327 auf 32.976 (minus 1,0 Prozent). Personen mit den Geschlechtsangaben...