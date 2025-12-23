Plauen schützt Parkautomaten und Briefkasten vor Silvester-Vandalismus

Plauen
Um Sachbeschädigungen zu verhindern, werden die Geräte schon ab diesem Dienstag verschlossen. Der Rathausbriefkasten schließt später.
Die Stadt Plauen ergreift über den Jahreswechsel vorbeugende Maßnahmen gegen mögliche Sachbeschädigungen. Betroffen sind die Parkscheinautomaten im Stadtgebiet sowie der Fristenbriefkasten am Rathaus.
