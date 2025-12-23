MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauen schützt Parkautomaten und Briefkasten vor Silvester-Vandalismus

Die Stadt Plauen schützt Geräte und Briefkasten vor Vandalismus.
Die Stadt Plauen schützt Geräte und Briefkasten vor Vandalismus. Bild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Die Stadt Plauen schützt Geräte und Briefkasten vor Vandalismus.
Die Stadt Plauen schützt Geräte und Briefkasten vor Vandalismus. Bild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Plauen
Plauen schützt Parkautomaten und Briefkasten vor Silvester-Vandalismus
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Um Sachbeschädigungen zu verhindern, werden die Geräte schon ab diesem Dienstag verschlossen. Der Rathausbriefkasten schließt später.

Die Stadt Plauen ergreift über den Jahreswechsel vorbeugende Maßnahmen gegen mögliche Sachbeschädigungen. Betroffen sind die Parkscheinautomaten im Stadtgebiet sowie der Fristenbriefkasten am Rathaus.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
13:00 Uhr
1 min.
Betrunken in die Kurve: Autofahrer erleidet Totalschaden bei Unfall im Vogtland
Ein Autofahrer hat selbstverschuldet einen Unfall gebaut.
Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Montagabend bei Mühltroff von der Straße abgekommen und hat sich dabei leicht verletzt.
Jonas Patzwaldt
08.12.2025
2 min.
Zerstörungswut auf Plauener Schlossberg: Unbekannte randalieren auf dem Hochschulgelände
Eine von mehreren beschädigten Lampen auf dem Plauener Schlossberg.
Ein Feld der Verwüstung: Auf dem Gelände der dualen Hochschule Sachsen in Plauen wurden mehrere Lampen zerstört. Auch andere Objekte sind dem Vandalismus zum Opfer gefallen.
Jonas Patzwaldt
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
Mehr Artikel