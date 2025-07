Plauen steht Kopf beim 15. BMX-Spektakel „Gib Gummi“ im Skatepark

Mehr Starter als im Vorjahr hatten sich angemeldet. Weshalb Chef-BMXer André Schäfer außerdem froh war.

Im Skatepark Plauen hat am Freitag und Samstag der diesjährige BMX-Contest stattgefunden. Unter dem Motto „Gib Gummi“ zeigten an die 50 Starter, einschließlich der Kinder, in verschiedenen Kategorien ihr Können. Neun Rad-Stuntmen standen zeitweise Kopf, darunter der Plauener Kai Schmuck.