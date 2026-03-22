Plauen testet neue Parkordnung: Was Autofahrer jetzt beachten müssen

Auf einem Teilstück der Karlstraße müssen Parker nun den Fußweg freihalten. Gleiches ist auch an anderer Stelle geplant.

Neue Parkregeln können Kraftfahrer schnell in Schwierigkeiten bringen, wenn sie übersehen werden. Dann droht ein Bußgeld. Erst vor wenigen Tagen war in den Sozialen Netzwerken in diesem Zusammenhang gewarnt worden. Grund: Auf der Karlstraße, zwischen West- und Bärenstraße, gibt es eine neue Parkordnung. Bislang musste dort stadteinwärts...