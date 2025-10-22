Plauen: Vier Zweiräder bei Einbruch gestohlen

Plauen
Die Polizei hofft, dass es Zeugen zu dem Diebstahl gibt.
Mehrere Zweiräder sind in der Nacht zum Dienstag in Plauen gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei hatten sich an der Straße Am Badeplatz Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude verschafft. Daraus entwendeten sie drei Kleinkrafträder und einen E-Roller (Gesamtwert: circa 13.000 Euro). Dabei handelt es sich um eine Simson SR 2,...
