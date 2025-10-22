Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Plauen
Plauen: Vier Zweiräder bei Einbruch gestohlen
Von Jens Arnold
Die Polizei hofft, dass es Zeugen zu dem Diebstahl gibt.

Mehrere Zweiräder sind in der Nacht zum Dienstag in Plauen gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei hatten sich an der Straße Am Badeplatz Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude verschafft. Daraus entwendeten sie drei Kleinkrafträder und einen E-Roller (Gesamtwert: circa 13.000 Euro). Dabei handelt es sich um eine Simson SR 2,...
