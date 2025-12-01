Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauen: Zeitgenössische Kunst in sakralen Räumen
Von FP
Ein Projekt, das für Plauen künstlerisch als auch gesellschaftlich spannend sein dürfte, ist die neue Schau in der Johanniskirche und im Forum K.

Mit einer Vernissage ist am Freitag die Ausstellung „Waste & Void II“ in der Johanniskirche Plauen und in der Galerie Forum K in der Alten Likörfabrik, Neundorfer Straße 4, eröffnet worden. Sie versammelt zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler, die sich mit religiösen Themen und der Frage nach der Verbindung von Glauben und Kunst...
