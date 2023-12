Plauener Bahnhofsparty zum 50-Jährigen: Oberbürgermeister Zenner überrascht mit einer Nachricht

Am Donnerstag wurde zünftig gefeiert - mit sehr vielen Gästen. An anderen Tagen ist weniger los auf dem Gelände. Doch das soll sich ändern.

„Driving home for Christmas“: An den Tagen vor Weihnachten befördern die Deutsche Bahn und ihre kleineren Regio-Schwestern jede Menge Reisende. „Es sind dann auf jeden Fall viel mehr als 1500 täglich“, so Ute Stuhr. Sie managt vom erzgebirgischen Freiberg bis zum thüringischen Sonneberg insgesamt 220 Bahnhöfe. Doch an keinem, so...