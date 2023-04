Plauener Berufsfeuerwehr muss zweimal ausrücken

Plauen.

Gleich zweimal musste am Donnerstagabend die Plauener Berufsfeuerwehr ausrücken. In beiden Fällen ging es für die Betroffenen glimpflich aus. Um 18.22 Uhr erfolgte die Alarmierung wegen eines Brandes an der Leißnerstraße. Dort brannte ein Essen auf dem Herd und es war niemand in der Wohnung, so die Rettungsleitstelle Zwickau. Die Feuerwehr löschte das Essen, lüftete das Zimmer und fuhr zurück ins Depot. Etwa eine halbe Stunde später, um 19.13 Uhr, wurden die Brandschützer zu einem Balkonbrand an der Morgenbergstraße gerufen. Dort brannte Müll. Auch diese Lage hatte die Wehr schnell im Griff. (lh)