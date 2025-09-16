Plauener Chor fährt auf Konzertreise nach Graz

Plauen
600 Kilometer liegen zwischen Plauen und der Stadt in der österreichischen Steiermark. Dorthin geht’s für den Kammerchor des Lessing-Gymnasiums.
Der Kammerchor des Lessing-Gymnasiums reist am Montag für fünf Tage mit Chorleiterin Kathrin Büchold und Korrepetitor Laurentz Summerer nach Graz in der österreichischen Steiermark. Es ist eine besondere Konzertreise. Denn es soll nicht nur gemeinsame Freizeitaktivitäten geben, sondern auch kollektive Musik. „Neben Proben und Workshops...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.