Mitglieder und Sympathisanten von Colorido protestierten gegen den Peter-Hahne-Auftritt.
Mitglieder und Sympathisanten von Colorido protestierten gegen den Peter-Hahne-Auftritt. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Demokratieverein Colorido erstattet Anzeige
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie Vereinschefin Doritta Kolb-Unglaub sagt, seien Bedrohungen im Netz der Grund. Die Aussagen fielen in Zusammenhang mit dem Auftritt Peter Hahnes.

Der Auftritt des umstrittenen Journalisten Peter Hahne am Sonntag vor einer Woche auf dem Plauener Altmarkt könnte ein Nachspiel haben: Der Plauener Demokratieverein Colorido hat eine Anzeige gegen unbekannt erstattet. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizeidirektion in Zwickau auf „Freie Presse“-Anfrage. Hintergrund der Anzeige seien...
