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Das Marthaheim der Diakonie an der Friedensstraße dient bislang vor allem als Wohnheim.
Das Marthaheim der Diakonie an der Friedensstraße dient bislang vor allem als Wohnheim. Foto: Bernd Jubelt
Die Grünfläche neben dem Marthaheim (Foto) soll künftig der Diakonie als Parkplatz dienen. Es sind Ersatzpflanzungen geplant.
Die Grünfläche neben dem Marthaheim (Foto) soll künftig der Diakonie als Parkplatz dienen. Es sind Ersatzpflanzungen geplant. Foto: Bernd Jubelt
Der neue Werbeträger an der Friedensstraße steht außerhalb der Flächen, die für Parkplätze genutzt werden sollen. Er bleibt stehen.
Der neue Werbeträger an der Friedensstraße steht außerhalb der Flächen, die für Parkplätze genutzt werden sollen. Er bleibt stehen. Foto: Bernd Jubelt
Das Marthaheim der Diakonie an der Friedensstraße dient bislang vor allem als Wohnheim.
Das Marthaheim der Diakonie an der Friedensstraße dient bislang vor allem als Wohnheim. Foto: Bernd Jubelt
Die Grünfläche neben dem Marthaheim (Foto) soll künftig der Diakonie als Parkplatz dienen. Es sind Ersatzpflanzungen geplant.
Die Grünfläche neben dem Marthaheim (Foto) soll künftig der Diakonie als Parkplatz dienen. Es sind Ersatzpflanzungen geplant. Foto: Bernd Jubelt
Der neue Werbeträger an der Friedensstraße steht außerhalb der Flächen, die für Parkplätze genutzt werden sollen. Er bleibt stehen.
Der neue Werbeträger an der Friedensstraße steht außerhalb der Flächen, die für Parkplätze genutzt werden sollen. Er bleibt stehen. Foto: Bernd Jubelt
Plauen
Plauener Diakonie plant neues Projekt fürs Marthaheim
Redakteur
Von Bernd Jubelt
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Bislang dient das Haus vor allem als Wohnheim für Menschen mit sozialen Schwierigkeiten. Nun ist eine neue Teilnutzung vorgesehen, mit Auswirkungen auch auf den Außenbereich.

Neue Pläne gibt es bei der Plauener Diakonie. Der Wohlfahrtsverein will die derzeit am Komturhof befindliche Sozialstation aufgeben und im Marthaheim an der Friedensstraße etablieren und erweitern. Das hat Geschäftsführerin Silke Schwabe der „Freien Presse“ bestätigt.
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