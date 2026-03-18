Plauener Diakonie plant neues Projekt fürs Marthaheim

Bislang dient das Haus vor allem als Wohnheim für Menschen mit sozialen Schwierigkeiten. Nun ist eine neue Teilnutzung vorgesehen, mit Auswirkungen auch auf den Außenbereich.

Neue Pläne gibt es bei der Plauener Diakonie. Der Wohlfahrtsverein will die derzeit am Komturhof befindliche Sozialstation aufgeben und im Marthaheim an der Friedensstraße etablieren und erweitern. Das hat Geschäftsführerin Silke Schwabe der „Freien Presse“ bestätigt. Neue Pläne gibt es bei der Plauener Diakonie. Der Wohlfahrtsverein will die derzeit am Komturhof befindliche Sozialstation aufgeben und im Marthaheim an der Friedensstraße etablieren und erweitern. Das hat Geschäftsführerin Silke Schwabe der „Freien Presse“ bestätigt.