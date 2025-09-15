Plauener entdecken Kleinod an ehemaliger innerdeutscher Grenze für sich: Was sie an der Feldbahn Blankenberg fasziniert

Mit eigener Lok auf Schienen fahren, das machen Gleise der Feldbahn in Blankenberg möglich. Obwohl 40 Kilometer von der Stadt entfernt, mischen dort so einige Plauener mit. Ein Unikat ist auch zu bestaunen.

Ein Tinker-Pferd, geführt von Anja Hermann aus Oberlosa, führt die Parade auf Gleisen an. Verschiedene historische Wagen, darunter einige Unikate und auch ein Salon-Wagen der Parkeisenbahn Plauen, folgen. So präsentieren Eisenbahn-Enthusiasten ihre kleine Strecke an der ehemaligen Papierfabrik Blankenberg anlässlich des 130-jährigen... Ein Tinker-Pferd, geführt von Anja Hermann aus Oberlosa, führt die Parade auf Gleisen an. Verschiedene historische Wagen, darunter einige Unikate und auch ein Salon-Wagen der Parkeisenbahn Plauen, folgen. So präsentieren Eisenbahn-Enthusiasten ihre kleine Strecke an der ehemaligen Papierfabrik Blankenberg anlässlich des 130-jährigen...