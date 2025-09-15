Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vogtland
  • Plauen
  • Plauener entdecken Kleinod an ehemaliger innerdeutscher Grenze für sich: Was sie an der Feldbahn Blankenberg fasziniert

Jan Köttnitz aus Plauen hat in Blankenberg die Lokführermütze auf.
Jan Köttnitz aus Plauen hat in Blankenberg die Lokführermütze auf. Bild: Simone Zeh
Plauen
Plauener entdecken Kleinod an ehemaliger innerdeutscher Grenze für sich: Was sie an der Feldbahn Blankenberg fasziniert
Von Simone Zeh
Mit eigener Lok auf Schienen fahren, das machen Gleise der Feldbahn in Blankenberg möglich. Obwohl 40 Kilometer von der Stadt entfernt, mischen dort so einige Plauener mit. Ein Unikat ist auch zu bestaunen.

Ein Tinker-Pferd, geführt von Anja Hermann aus Oberlosa, führt die Parade auf Gleisen an. Verschiedene historische Wagen, darunter einige Unikate und auch ein Salon-Wagen der Parkeisenbahn Plauen, folgen. So präsentieren Eisenbahn-Enthusiasten ihre kleine Strecke an der ehemaligen Papierfabrik Blankenberg anlässlich des 130-jährigen...
Mehr Artikel