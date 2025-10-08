Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Plauener erinnern an den 7. Oktober 1989 – Ex-Minister Hubertus Heil mahnt: „Demokratie ist nichts, was sich automatisch vererbt“

Plauener entzünden Kerzen an der Lutherkirche.
Plauen
Plauener erinnern an den 7. Oktober 1989 – Ex-Minister Hubertus Heil mahnt: „Demokratie ist nichts, was sich automatisch vererbt“
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 7. Oktober 1989 zählt zu einem der bedeutendsten Tage der Stadtgeschichte. 36 Jahre nach der entscheidenden Großdemonstration hat Bürgermeister Tobias Kämpf nun ein besonderes Erinnerungsstück präsentiert.

Sieben Kerzen sind am Dienstagabend am Südportal der Plauener Lutherkirche entzündet worden. Sieben Kerzen, die für jene sieben Städte stehen, die im Herbst 1989 als erste „Nein“ zum Unrechtsstaat der DDR sagten. Plauen gehört dazu. Am 7. Oktober 1989 waren Tausende Menschen hier auf die Straße gegangen. Es war die erste Demonstration...
