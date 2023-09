Plauener Fans feiern bei Basketball-WM-Sieg mit

Zwei Vereine stellten innerhalb von zwei Tagen ein Public Viewing auf die Beine. Das kam nicht nur bei ihren Mitgliedern gut an.

Den historischen WM-Sieg der deutschen Basketball-Männer gegen Serbien haben am Sonntag in Plauen rund 200 Fans bei einem kurzfristig organisierten Public Viewing mitverfolgt und mitgefeiert. Sie versammelten sich in der Skateboard- und Biker-Anlage „Area 241“. Unter anderem Andreas Lange von der Firma Fassaden-Pletz und BCV-Trainer Tobias...