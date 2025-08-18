Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Plauener Fußballarena verwandelt sich in Vogtlands größten Marktplatz für Lehrstellen

Die Organisation der größten Ausbildungsmesse im Vogtland liegt in ihren Händen (von links): Louis Kehl (VFC Plauen), Tino Ulbricht und Sina Krieger (IHK Regionalkammer Plauen), Martina Kober (Jobcenter), Romy Rosenbaum (Agentur für Arbeit) und Michael Neudel (Jobcenter).
Die Organisation der größten Ausbildungsmesse im Vogtland liegt in ihren Händen (von links): Louis Kehl (VFC Plauen), Tino Ulbricht und Sina Krieger (IHK Regionalkammer Plauen), Martina Kober (Jobcenter), Romy Rosenbaum (Agentur für Arbeit) und Michael Neudel (Jobcenter). Bild: Karsten Repert
Die Organisation der größten Ausbildungsmesse im Vogtland liegt in ihren Händen (von links): Louis Kehl (VFC Plauen), Tino Ulbricht und Sina Krieger (IHK Regionalkammer Plauen), Martina Kober (Jobcenter), Romy Rosenbaum (Agentur für Arbeit) und Michael Neudel (Jobcenter).
Die Organisation der größten Ausbildungsmesse im Vogtland liegt in ihren Händen (von links): Louis Kehl (VFC Plauen), Tino Ulbricht und Sina Krieger (IHK Regionalkammer Plauen), Martina Kober (Jobcenter), Romy Rosenbaum (Agentur für Arbeit) und Michael Neudel (Jobcenter). Bild: Karsten Repert
Plauen
Plauener Fußballarena verwandelt sich in Vogtlands größten Marktplatz für Lehrstellen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Plauener Vogtlandstadion ist am Donnerstag Gastgeber für die größte Ausbildungsmesse im Landkreis. Rund 200 Firmen aus der Region zwischen Reichenbach und Bad Brambach stellen ihre Angebote vor.

Alljährlich im Sommer gehört das Plauener Vogtlandstadion seit fünf Jahren für einen Nachmittag der vogtländischen Wirtschaft. Statt zu kicken, absolvieren Vertreter zahlreicher Unternehmen aus dem Landkreis dann einen Werbemarathon, um junge Leute für einen Beruf in ihrem Betrieb zu interessieren. Am Donnerstag findet die nächste...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
20.08.2025
2 min.
Größte Ausbildungsmesse des Vogtlands am Donnerstag in Plauen: Was Besucher beachten sollten
Die Messeorganisatoren sind optimistisch, dass das Stadion trotz Baustelle gut erreichbar ist.
Die Veranstalter der Messe wurden bei einem Vorbereitungstreffen in der vergangenen Woche überrascht, als sie erfuhren, dass auf der Zufahrt zum Vogtlandstadion gebaut wird. Droht ein Verkehrschaos?
Bernd Jubelt
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
17:47 Uhr
4 min.
Erfolgreiche Ausbildungsmesse in Plauen: Immer mehr Menschen mit ausländischen Wurzeln suchen Einstieg ins Berufsleben im Vogtland
Arsema Yacob und Nicolau Ermelindo gehörten zu den vielen jungen Menschen mit ausländischen Wurzeln, die sich bei der Ausbildungsmesse im Vogtlandstadion über einen passenden Lehrbetrieb informierten.
Fast 200 Unternehmen aus dem Vogtland haben sich am Donnerstag mit ihren Ausbildungsangeboten im Plauener Vogtlandstadion präsentiert. Das Interesse war riesig. Rund 3200 Besucher kamen – neuer Rekord.
Bernd Jubelt
19:45 Uhr
2 min.
Netanjahu kündigt Gaza-Einnahme und neue Verhandlungen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Die Hamas hat nach eigenen Angaben positiv auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg reagiert. Nun wartet man auf eine Antwort Israels. Netanjahu äußert sich nicht eindeutig.
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
Mehr Artikel