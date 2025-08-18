Plauener Fußballarena verwandelt sich in Vogtlands größten Marktplatz für Lehrstellen

Plauen
Das Plauener Vogtlandstadion ist am Donnerstag Gastgeber für die größte Ausbildungsmesse im Landkreis. Rund 200 Firmen aus der Region zwischen Reichenbach und Bad Brambach stellen ihre Angebote vor.
Alljährlich im Sommer gehört das Plauener Vogtlandstadion seit fünf Jahren für einen Nachmittag der vogtländischen Wirtschaft. Statt zu kicken, absolvieren Vertreter zahlreicher Unternehmen aus dem Landkreis dann einen Werbemarathon, um junge Leute für einen Beruf in ihrem Betrieb zu interessieren. Am Donnerstag findet die nächste...
