Plauener Haltestellen werden umbenannt: Das ist neu ab kommender Woche

Plauen
Das kann zu Verwirrung führen: Ab September bekommen einige Haltestellen in Plauen einen neuen Namen. Welche das sind und was dahinter steckt.
Ab dem 2. September werden in Plauen sieben Haltestellen umbenannt. Wie der Verkehrsverbund Vogtland (VVV) mitteilte, sollen räumlich eng zusammenliegende Punkte von Bus und Straßenbahn eine einheitliche Bezeichnung erhalten. Per Fahrplanauskunft sowie App sollen so Verbindungen leichter zu finden sein.
