Aufgepasst! Ab nächster Woche heißen einige Haltestellen in Plauen anders.
Bild: Ellen Liebner
Aufgepasst! Ab nächster Woche heißen einige Haltestellen in Plauen anders.
Aufgepasst! Ab nächster Woche heißen einige Haltestellen in Plauen anders. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Plauener Haltestellen werden umbenannt: Das ist neu ab kommender Woche
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Das kann zu Verwirrung führen: Ab September bekommen einige Haltestellen in Plauen einen neuen Namen. Welche das sind und was dahinter steckt.

Ab dem 2. September werden in Plauen sieben Haltestellen umbenannt. Wie der Verkehrsverbund Vogtland (VVV) mitteilte, sollen räumlich eng zusammenliegende Punkte von Bus und Straßenbahn eine einheitliche Bezeichnung erhalten. Per Fahrplanauskunft sowie App sollen so Verbindungen leichter zu finden sein.
